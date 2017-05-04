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Sosyal medya paylaşımına ceza onandı, bir yıl sonra tekrar tutuklandı!

Yargıtay, Yerik'in 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını onadı

04 Mayıs 2017 19:43

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılanan Gizem Yerik, serbest bırakılmasından bir yıl sonra cezasının onanmasıyla tekrar tutuklandı.

bianet'te yer alan habere göre Yargıtay, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11 Mayıs 2016’da verdiği "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret" suçundan 11 ay 20 gün, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Gizem Yerik, 3 Mayıs’ta evinden alınarak Bursa Yenişehir Cezaevi’ne götürüldü.

Ne olmuştu?

Gizem Yerik, 26 Şubat 2016’da derste iken terörle mücadele polislerince gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına hakaret ve örgüt propagandası yapmakla suçlandı. İddiaları reddetti.

Gizem Yerik'e susma hakkını kullandığı emniyette ve savcılıkta sorulan 25 sorularda akademisyenlerin bildirisine destek metnine imza vermesi, haber paylaşımları, retweetler, Cizre’de bodrumda mahsur kalanlara ilişkin iletileri, Kobanê direnişinde yaşamını yitiren Arin Mirxan’a dair ifadelerinin de olduğu sosyal medya paylaşımları yer aldı.

Yerik, 11  Mayıs 2016’da çıkarıldığı ilk duruşmada toplam 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, tahliye edildi. 

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