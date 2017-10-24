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Sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütü propagandasına 9 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde tecrit edilmesi bahanesiyle korsan gösteri yapmayı planladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandası

24 Ekim 2017 02:21

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR ve Esenyurt\'ta düzenlenen operasyonlarda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın sözde tecrit edilmesi bahanesiyle korsan gösteri yapmayı planladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bağcılar ve Esenyurt\'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın sözde tecrit edilmesi bahanesiyle örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) yapılanması içerisinde korsan gösteri yapmayı planladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasından örgüt üyeliğinden dolayı aranmaları bulunanların da olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i savcılıktan 3\'ü mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5\'i \"terör örgütüne üye olmak\", \"terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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