Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu

Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 29 ilde operasyon yapıldı. İstanbul'da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere birçok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 11 sosyal medya ve Youtube fenomeni gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sosyal medya üzerinden, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmakla suçlanıyor.

İstanbul'da yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş'ta bir adrese yapılan baskında Deep Turkish Web Youtube kanalının sahibi Emre Kızgır ve Erdi Kızgır gözaltına alındı. İki kardeşin Youtube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Emre ve Erdi kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler.

Operasyona makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi'nin adı verildi.