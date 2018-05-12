T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sosyal medya fenomeni 'Köksal Baba' Kayseri'de

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- SOSYAL medyada 'Köksal Baba' olarak bilinen Köksal Bektaşoğlu, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Çınar Film Festivali için Kayseri'ye geldi

12 Mayıs 2018 20:01

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- SOSYAL medyada \'Köksal Baba\' olarak bilinen Köksal Bektaşoğlu, bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Çınar Film Festivali için Kayseri\'ye geldi.
Trabzon\'un simgesi haline gelen, \'Köksal Baba\' lakabıyla sosyal medyada on binlerce takipçisi bulunan Köksal Bektaşoğlu, 6\'ncı Uluslararası Altın Çınar Film Festivali kapsamında \'Köksal Baba: Kırmızı Kamyonet\' belgesel filminin gösterimi ve söyleşi programı için kente geldi. Kayseri Forum Alışveriş Merkezi sinema salonunda düzenlenen belgesel gösteriminin ardından yönetmen Koray Söğüt ile oyucular Köksal Bektaşoğlu ve Süleyman Köse, salondaki izleyicilerin sorularını yanıtladı. Köksal Bektaşoğlu\'na yoğun ilgi gösteren sinemaseverler, hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA SOSYALBabaKöksal BektaşoğluUluslararası AltınFilm FestivaliKayseriTrabzonBaba Kırmızı KamyonetKayseri Forum Alışveriş MerkeziKoray SöğütSüleyman KöseFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24