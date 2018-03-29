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Sosyal medya, Ersan'ın Enes Kanter'e yaptığı faulü konuşuyor: Bu haraketi 2012'de yapsaydı Ergenekon'dan yargılanırdı

Ersan İlyasova ve Enes Kanter, NBA'de karşı karşıya geldi

29 Mart 2018 16:41

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maça, Ersan İlyasova'nın Enes Kanter'i yaptığı faulle yere düşürdü.

NBA'de oynanan maçta Ersan İlyasova, kendisini Gülen Cemaati üyesi olarak gösteren Enes Kanter'i bloklarken, yaptığı faulle yere düşürdü. Philadelphia Sixers-New York Knicks arasındaki mücadeleyi, Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia Sixers 118-101 kazandı.

Dönüp bakmadı

Ersan İlyasova, faul sonrası Enes Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı. Ersan İlyasova ile Enes Kanter arasında bu yaşananlardan sonra sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. İşte yorumlardan bazıları: "Ersan ilyasova'ya devlet nişanı verilsin", "Bu haraketi 2012'de yapsaydı Ergenekon'dan yargılanırdı", "Ersan'dan FETÖ'cüye Osmanlı Tokadı"...

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Ersan İlyasovaEnes KanterNBASixersPhiladelphia 76ersNew York KnicksfaulblokAmerika Basketbol Ligi

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