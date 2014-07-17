Sosyal medya eleştirince, yürüyen merdiven töreni iptal oldu

Rize Belediye'sinin yaptırdığı ve açılışını Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla hizmete sokulacak yürüyen merdiven töreni, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrasında iptal oldu.



DHA'nın haberine göre, Rize Belediyesi tarafından Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri arasında yaptırılan 26 metre uzunluğundaki yürüyen merdiven için Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın katılımı ile açılış töreni yapılacağı duyuruldu. Yürüyen merdivenler balonlarla süslendi, Rize Belediyesi’nin cep telefonlarına gönderdiği SMS mesajları ile vatandaşlar törene davet edildi.



Ancak sosyal medyada, ’Bakan yürüyen merdiven açacak’ şeklindeki alaylı yorumlar üzerine programda değişiklik yapılarak tören iptal edildi.



Rize’ye gelen Bakan Yazıcı, esnaf ziyaretinde bulundu, karşılaştığı kız çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, harçlık isteyen bir kişiye de 100 TL verdi.

Hizmet odaklı proje

Esnaf ziyaretinin ardından yürüyen merdivenin bulunduğu bölgeye geçen Bakan Hayati Yazıcı, yetkililerden bilgi aldı, ardından da merdivenle Cumhuriyet caddesinden Atatürk caddesine çıktı.



Merdiven projesi ile vatandaşlara kolaylık sağlandığını vurgulayan Bakan Yazıcı, "İki cadde arasında iletişimi sağlaması açısından hizmet odaklı bir proje. Bunlar Türkiye’de sayılıdır. Rize bu konuda öncü belediyeler arasında yer almıştır. Yürüyorsunuz, önünüze dik bir yamaç çıkıyor. Nasıl çıkacağım demeden kendinizi yürüyen merdivene bırakıyorsunuz ve iki hamlede yukardasınız. Fevkalade güzel" dedi.