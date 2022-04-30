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Politika

Sosyal medya düzenlemesinde tarih belli oldu

"Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak”

30 Nisan 2022 12:17

Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilenen kanun teklifinin haziran ayında TBMM’ye sunulması bekleniyor. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Yasanın içeriği; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor" dedi.

AKP, uzun süredir üzerinde çalıştığı dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin Avrupa Birliği’nin 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmetler Yasası kriterlerine göre yeniden güncellenerek, Haziran ayında Meclise sunulması planlanıyor. 

Hazırlanan kanun teklifinde internet haber siteleri için de kanuni düzenleme yapılacak. Basın İlan Kurumu internet medyasına da ilan verecek, internet medyasında çalışanlar basın kartı alabilecekler.  

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Avrupa Birliği’nin üzerinde anlaşma sağladığı Dijital Hizmet Yasası’nın olduğu gibi dezenformasyonla mücadele için hazırlanmakta olan teklife aktarılacağını açıkladı. Ünal,  “Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak” dedi.

TIKLAYIN - AKP'li Ünal: Dezenformasyon ile ilgili yasal düzenlemede Külliye'den taslak bize, Meclis'e geldi

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