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Sosyal medya bunu tartışıyor: #TürkiyedeKadınOlmak
Türkiye, "Sanık 'tutku derecesinde aşırı sevgi’den Hatice Kaçmaz’ı öldürdü" deyip cezada indirime giden mahkeme kararını tartışıyor
İllüstrasyon: Hüseyin Aslan
Evlenme teklifini reddeden Hatice Kaçmaz’ı 16 bıçak darbesiyle öldüren Orhan Munis’in suçunun, “İçindeki tutku derecesindeki aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisi ve ruh hali üzerinde yarattığı hiddet” gerekçesiyle “tasarlayarak öldürme” sayılmamasına yönelik tepkiler büyüyor.
Kadın cinayetlerinde çeşitli gerekçelerle cezada indirime gidilmesini protesto eden kadınlar, #TürkiyedeKadınOlmak hashtag'i altında, sosyal medyada tepkilerini ortaya koyuyor.
İşte o hashtag'in altına yazılanlar:
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