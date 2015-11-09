T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medya bunu tartışıyor: #TürkiyedeKadınOlmak

Türkiye, "Sanık 'tutku derecesinde aşırı sevgi’den Hatice Kaçmaz’ı öldürdü" deyip cezada indirime giden mahkeme kararını tartışıyor

İllüstrasyon: Hüseyin Aslan

09 Kasım 2015 20:38

Evlenme teklifini reddeden Hatice Kaçmaz’ı 16 bıçak darbesiyle öldüren Orhan Munis’in suçunun, “İçindeki tutku derecesindeki aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisi ve ruh hali üzerinde yarattığı hiddet” gerekçesiyle “tasarlayarak öldürme” sayılmamasına yönelik tepkiler büyüyor.

Kadın cinayetlerinde çeşitli gerekçelerle cezada indirime gidilmesini protesto eden kadınlar, #TürkiyedeKadınOlmak hashtag'i altında, sosyal medyada tepkilerini ortaya koyuyor.

İşte o hashtag'in altına yazılanlar:

 

 

ETİKETLER

kadın cinayetlericezada indirimorhan munishatice kaçmaztürkiyede kadın olmak

\r\n\r\n

 

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-11-09T20:38:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medya-bunu-tartisiyor-turkiyedekadinolmak,315936","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medya-bunu-tartisiyor-turkiyedekadinolmak,315936"}]

İlgili Haberler

Mahkeme, "Sanık 'tutku derecesinde aşırı sevgi’den Hatice Kaçmaz’ı öldürdü" dedi, cezada indirime gitti!

16 bıçak darbesiyle öldürülen kadın cinayeti “tasarlayarak öldürme” sayılmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24