Sosyal medya, bu tweeti anlamaya çalışıyor: Ekmeğe zam yapılmadı ancak fiyatlar arttı

TRT Haber'in ekmek fiyatlarıyla ilgili Twitter hesabından attığı "Ekmeğe zam yapılmadı ancak fiyatlar arttı" tweeti sosyal medyada gündem oldu. TRT daha sonra resmi hesabından bu tweet'i sildi

Türkiye, yeni yıla zamlarla başladı. Ekmek de zamlanan temel gıda maddelerinden biri oldu. TRT, zamla ilgili Twitter hesabından ilginç bir tweet attı.



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklamalarına yer veren TRT, haber için şu başlığı kullandı: "Ekmeğe zam yapılmadı ancak fiyatlar arttı"

Sosyal medyada alay konusu olan TRT bu tweet'ini çok geçmeden 'TRT Haber' Twitter hesabından sildi.

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TRT'nin bu tweetinin ardından Twitter'da #trthabering etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: