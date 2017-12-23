Sosyal korumadan maaş alanların sayısı 12 milyon 829 bin kişiye ulaştı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre sosyal koruma kapsamında, emekli,yaşlı, dul, yetim ve engelli ile malül maaşı alanların sayısı 12 milyon 829 kişiye ulaştı. Sosyal korumaya 1 yılda 334 milyar 751 milyon TL harcandı.

TÜİK verilerine göre sosyal koruma harcaması 2016 yılında yüzde 19,5 artış göstererek 334 milyar 751 milyon TL oldu. Bu harcamanın, yüzde 98.3’ünü oluşturan 328 milyar 917 milyon TL\'lik bölümü sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 162 milyar 140 milyon TL ile emekli ve yaşlılara yapıldı. Bunu 91 milyar 318 milyon TL ile hastalıklar ve sağlık bakımı harcamaları takip etti. ​Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8,4’ü şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 32.1 ile engelliler ile malüllere yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu, yüzde 31.9 ile, aile ve çocuk yardımları ve yüzde 17.2 ile hastalık ile sağlık bakımı izledi.

SOSYAL KORUMADAN MAAŞ ALANLARIN SAYISI ARTTI

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67,8’i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük bölümü yüzde 72,2 ile emekliler ile yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Sıralamada yüzde 17.7 ile dul-yetim yardımları ve yüzde 3.5 ile işsizlik yardımları izledi. Yapılan araştırmada sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 12 milyon 829 bin kişiye ulaştı. Türkiye\'de sosyal koruma kapsamında emekli,yaşlı,dul,yetim ve engelli ile malül maaşı alan kişi sayısı 2015\'de 12 milyon 536 bin iken, yüzde 2.3 artarak 2016 yılında 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi.