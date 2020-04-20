Sosyal izolasyon deniz kaplumbağalarına yaradı: İnsanlar olmayınca çöp ve plastik de olmuyor

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ABD'nin Florida eyaletinde alınan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sosyal izolasyon, doğal yaşama iyi geldi. Florida sahillerinde deri sırtlı deniz kaplumbağalarının yuvalarında ciddi artış görüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Florida sahillerinde deri sırtlı deniz kaplumbağası yuvaları geçen seneye göre arttı. Loggerhead Deniz Yaşamı Merkezi çalışanları 2 haftalık yuvalanma süresi içinde 76 yeni yuva tespit etti. Yavru deniz kaplumbağalarının Mayıs ayı sonunda doğması bekleniyor.

Deniz Kaplumbağası Koruma'dan David Godfrey, Koronavirüs nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon sayesinde deniz kaplumbağalarının daha az plastikle ve insanla karşılaştığını vurguladı. Godfrey, "Sahilde insanların olmaması daha az çöp ve plastik anlamına geliyor" dedi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, 2019 yuvalama sezonunda 400 bin deniz kaplumbağası yuvası kaydetti. Deniz kaplumbağa yumurtlama dönemlerinde binde bir yaşama ihtimali oluyor. Komisyon, kalabalık sahillerde yaşayamayan deniz kaplumbağası sayısının çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.