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Dünya

'Sosyal hizmet görevlisi' Berlusconi'nin ilk fotoğrafı

İtalya'da zorunlu sosyal hizmet cezasına çarptırılan eski Başbakan Berlusconi görev yaptığı huzurevinde yerleri süpürürken görüntülendi

19 Mayıs 2014 14:28

İtalya’da ‘vergi kaçırdığı’ gerekçesiyle 4 yıllık hapis cezasına çarptırılan ancak daha sonra bu cezası zorunlu sosyal hizmete çevrilen eski başbakan Silvio Berlusconi cezasını çektiği huzurevinde yerleri süpürürken görüntülendi.

Milano Gözetim Mahkemesi, geçtiğimiz ay eski Başbakan Berlusconi’yi vergi kaçırdığı gerekçesiyle 4 yıllık hapis cezasına mahkûm etmiş, daha sonra bu ceza zorunlu sosyal hizmete çevrilmişti. Berlusconi hakkında Milano’nun banliyösündeki bir huzurevinde en az haftada bir gün ve en az dört saat çalışmasına karar verilmişti.Cesano Boscone’da kilise yardım kuruluşu olan Fondazione Sacra Famiglia’ya (Kutsal Ev Vakfı) ait huzur evinde çalışmaya başlayan 77 yaşındaki Berlusconi, geçtiğimiz günlerde üniforması ile yerleri süpürürken görüntülendi.

 

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