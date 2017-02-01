Sosyal haklara referandum ayarı; sendikaların karşı çıktığı yasalar seçim sonrası gündeme gelecek!

Hükümet, çalışma yaşamındaki sıkıntılı konuları anayasa oylaması sonrasına bıraktı. Hükümetin referandum öncesinde tepki çekmemek için böyle yaptığı yorumu yapıldı. Sendikaların büyük bölümünün karşı çıktıkları kıdem tazminatı değişikliği ile memurların iş güvencesini ortadan kaldıracak Devlet Memurları Yasası’nda değişiklik referandumun ardından gündeme getirilecek. Kadro bekleyen kamudaki 720 bin taşeron işçiye de kadro yerine “özel sözleşmeli personel” statüsü verilecek. Buna karşın emekliye promosyon, çocuk bakan anneanneye yardım gibi kamuoyunun desteğini alacak uygulamalar ise referandum öncesinde uygulamaya geçirilecek.

Anayasa referandumunun nisan ayında yapılması bekleniyor. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, hükümet gündeminde bulunan çalışma yaşamına ilişkin "sıkıntılı" düzenlemeleri nisan ayı sonrasına erteledi. Bu düzenlemeler şöyle:

Kıdem değişikliği: İşçilerin kıdem tazminatında değişiklik uzun süredir hükümetin gündeminde. Hükümet, kıdem tazminatını fona dönüştürmek istiyor. Ayrıca halen işçiler bir yıllık çalışmaları karşılığında 30 günlük ücretleri tutarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Yeni düzenleme ile kıdem tazminatı hesabında 30 günlük sürenin de düşürülmesi hedefleniyor. Böylece işçilerin eline daha az kıdem tazminatı geçmiş olacak. Düzenlemeye sendikaların büyük bölümü karşı çıkıyor. Tepkilerden çekinen hükümet kıdem tazminatı değişikliğini referandum sonrasına bıraktı.

657’de değişiklik: Hükümet, kamu çalışanlarının tabi oldukları kamuoyunda 657 olarak bilinen Devlet Memurları Yasası’nı da tümden değiştirmek istiyor. “Kamu personel reformu” olarak nitelendirilen çalışma ile kamu çalışanlarının “iş güvenceleri” de ortadan kalkacak. Memurlar da işçiler gibi istenildiği zaman işten çıkarılabilecek. Bu düzenlemeye de sendikaların büyük bir bölümü karşı çıkıyor. Hükümet çalışanların tepkisini çekecek bu düzenlemeyi de referandum sonrasına erteledi.

Kadro yerine ‘özel sözleşme’: Kamudaki yaklaşık 720 bin taşeron işçiye seçim öncesinde kadro sözü verilmişti. Ancak hükümet bu sözünü yerine getirmedi. Hükümetin çalışmasına göre işçilere kadro yerine “özel sözleşmeli personel” statüsü verilecek. Ayrıca işçiler bu statüye de, sınav da dahil olmak üzere bazı aşamalardan sonra sahip olabilecek. Sendikalar işçilerin kadroya alınmasını talep ediyor. Hükümet sendikaların tepki gösterdikleri “özel sözleşmeli personel statüsünü” referandum sonrasında gündeme getirecek. Böylece sendikaların referandum öncesindeki olası tepkilerinin de önüne geçilecek.

Promosyon referandum öncesinde!

Kamuoyunun desteğini alan düzenlemeleri referandum öncesinde yaşama geçirilecek. Emeklilere 300 ile 450 lira arasında promosyon ödemelerine mart ayında başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da ödemelerin mart ayında başlayacağını açıkladı. Bunun dışında çocuk bakan anneannelere destek uygulaması da pilot illerde referandum öncesinde başlayacak. Yine yaklaşık 210 bin kamu işçisini kapsayan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve sözleşmesinin de referandum öncesinde imzalanması bekleniyor.