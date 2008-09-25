Sosyal Güvenlik yasası protesto edildi

"Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu" tarafından düzenlenen yürüyüşe, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, KESK Genel Başkanı Sami Evren, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy da katıldı. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



Saraçhane'deki Belediye-İş binası önünden başlayan yürüyüş, sloganlar eşliğinde Unkapanı'ndaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde tamamlandı.



KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hatun İldemir, grup adına yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararından sonra hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının, toplumun bütün itirazlarına rağmen AKP milletvekillerinin oylarıyla 17 Nisan 2008'de kabul edildiğini bildirdi.



Bu çerçevede düzenlenen Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemenin 1 Ekimden itibaren yürürlüğe gireceğini anımsatan İldemir, bu kanunun emeklilik yaşını 65'e, prim gün sayısını 7 bin 200'e çıkararak emekliliği imkânsız derecede zorlaştıracağını ifade etti.



Yasanın emekli aylıklarını yüzde 23 ile yüzde 33'e varan oranlarda düşüreceğini öne süren İldemir, "Özel sağlık sigortası yaptıracak parası olmayan vatandaşlara ancak asgari sağlık hizmeti sunulacak. Bu yasa bir dizi meslekte yıpranma payını ortadan kaldıracak kadar gayri insani. Malullük ve ölüm aylığını hak etmek için gerekli hizmet süresi 10 yıla, prim gün sayısı 1800 güne çıkacak. Geçici iş görememezlik ödeneğini yatarak tedavilerde üçte ikiden yarıya azaltacak" dedi.

