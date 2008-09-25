T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik yasası protesto edildi

1 Ekimde yürürlüğe girecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, İstanbul'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

25 Eylül 2008 03:00

"Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu" tarafından düzenlenen yürüyüşe, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, KESK Genel Başkanı Sami Evren, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy da katıldı. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Saraçhane'deki Belediye-İş binası önünden başlayan yürüyüş, sloganlar eşliğinde Unkapanı'ndaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde tamamlandı.

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hatun İldemir, grup adına yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararından sonra hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının, toplumun bütün itirazlarına rağmen AKP milletvekillerinin oylarıyla 17 Nisan 2008'de kabul edildiğini bildirdi.

Bu çerçevede düzenlenen Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemenin 1 Ekimden itibaren yürürlüğe gireceğini anımsatan İldemir, bu kanunun emeklilik yaşını 65'e, prim gün sayısını 7 bin 200'e çıkararak emekliliği imkânsız derecede zorlaştıracağını ifade etti.

Yasanın emekli aylıklarını yüzde 23 ile yüzde 33'e varan oranlarda düşüreceğini öne süren İldemir, "Özel sağlık sigortası yaptıracak parası olmayan vatandaşlara ancak asgari sağlık hizmeti sunulacak. Bu yasa bir dizi meslekte yıpranma payını ortadan kaldıracak kadar gayri insani. Malullük ve ölüm aylığını hak etmek için gerekli hizmet süresi 10 yıla, prim gün sayısı 1800 güne çıkacak. Geçici iş görememezlik ödeneğini yatarak tedavilerde üçte ikiden yarıya azaltacak" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24