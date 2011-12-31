-Sosyal güvencesiz kimse kalmayacak EREĞLİ (A.A) - 31.12.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, sosyal güvencesi olmayan vatandaş kalmayacağını söyledi. Etyemez, Eğitim Bir-Sen Ereğli Temsilciliği yeni binasının açılışında, bütün vatandaşları sosyal güvenceye kavuşturmaya çalıştıklarını belirterek, ''Sosyal Güvencesi olmayan bir vatandaşımız kalmayacak'' dedi. ''Bu çerçevede yeşil kartlılar da sosyal güvence kapsamına alınıyor'' diye konuşan Etyemez, şunları kaydetti: ''Yeşil kartlı vatandaşlarımızın gelir durumları şu anda tek tek inceleniyor. Geliri olmayan vatandaşlarımızın primlerini devlet ödeyecek. Geliri olanlar ise gelir durumlarına göre kategorilere ayrılarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Daha önce Ereğli'ye açılan Sosyal Güvenlik Merkezi'nin ayrı bir binada hizmet vermesi için de çalışmalarımız sürüyor. Sosyal güvenlik çalışmalarımız kapsamında her ilçeye bir Sosyal Güvenlik Merkezi açıyoruz.'' 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na da değinen Etyemez, şöyle konuştu: ''Kamu çalışanları bu yasayla ilgili yeni bir düzenleme bekliyor. 12 Eylül referandumu sonrasında memurlarla ilgili sendikal hayatta bazı değişiklikler yapıldı. Bir sözleşme hakkı verildi. Artık toplu sözleşme imzalanacak ve memurların maaş zamları ile özlük hakları bu yasa ile belirlenecek. Ancak araya seçim girdi ve süreç uzadı. Hükümetin kurulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik'in başkanlığında Türkiye'nin 3 büyük konfederasyonu Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK davet edilerek, 4688 sayılı yasa üzerinde yapılacak değişikliklerle ilgili görüşmeler yapıldı. Toplantıya katılan konfederasyonlarla ortak çalışmalar sonucunda bir yasa metni hazırlandı, Başbakanlığa sunuldu. Meclis, bu konuyu bütçe çalışmaları dolayısı ile ele alamadı. Ancak bu yasayla ilgili çalışmalar yapılacak.''