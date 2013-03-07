SGK 'piyasada ilaç krizi' iddialarını yalanladı

"Piyasada ilaç krizi" iddiaları üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen açıklamada, medyaya yer verildiği gibi bir krizin yaşanmadığı, konuyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme listeleri üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 1700 ilacın piyasada bulunmadığını iddiaları üzerine açıklama yaptı. Cumhuriyet gazetesinde dün (6 Mart 2013) yer alan haberde, eczacılar; Cytrabine, Lanvis, Emthexate, Leukeran, Purinethol, Deticene ve Salofalk gibi çoğunluğu kanser ve lösemi tedavilerinde kullanılan ilaçların bulunamadığını belirterek “Bazı eczaneler kaçak yollarla getirilen ilaçları fahiş fiyatlara satıyor” iddiasını ortaya atmıştı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Harun Kızılay da konuyla ilgili CNNTÜRK'e yaptığı değerlendirmede, "Genellikle kanser ilaçlarının olduğu bu grup ilaçlarda, ruhsat için beklenen süreç içerisinde hasta mağduriyetinin önüne geçmek için ilaçlar Birliğimiz aracılığıyla temin edilerek hastalarımıza gönderilmektedir. Ancak, ilacın birliğimiz aracılığıyla temin edeceğini bilmeyen hastalarımız ilaç simsarlarının ağına düşmekte ve ne yazık ki ilacı onlarca katına karaborsadan almak zorunda kalmaktadırlar" ifadelerini kullanarak SGK'nın açıklamasını destekledi.

Ruhsatı olmayan ilaçların yanında, ruhsatı olmasına rağmen bir biçimde eczanelerde bulunamayan ilaçların da TEB tarafından temin edildiğine dikkat çeken Albayrak, ''İlaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ilaç fiyatları ve politikalarından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle ilacını sessizce piyasadan geri çeken firmaların yaşattığı bu sorunu hem kamuya hem de hastalarımıza bir hizmet olarak gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayla aşıyoruz'' şeklinde konuştu.