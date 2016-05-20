Sosyal Demokratlar Steinmeier'i istiyor

Almanya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Merkel'in

yeniden aday olup olmayacağı sorusunun yanı sıra Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD)

başbakan adayının kim olacağı da merak konusu oluyor.

Alman birinci kanalı ARD tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, ankete

katılanların yüzde 58'i SPD'nin başbakan adayının şimdiki Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier olmasından yana. SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı

Sigamr Gabriel'i destekleyenlerin oranı yüzde 31'de kalırken, Avrupa Parlamentosu

Başkanı Martin Schulz'u SPD'nin başbakan adayı olarak görmek isteyenlerin oranı ise

yüzde 26.

Kamuoyu araştırma şirketi Infratest tarafından yaptırılan bir araştırma, son dönemde

anketlerde oy oranları düştüğü gözlenen SPD'nin seçmenlerin gözündeki desteğini

yeniden artırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Sosyal Demokrat Parti yüzde 21'lik oy oranına ulaşırken, Hristiyan

Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) toplamda

yüzde 32, Yeşiller ise yüzde 12 oy oranına sahip.

Son aket sonuçlarına göre sağ-popülist AfD partisi yüzde 15 oy alırken, Sol Parti'nin

oy oranı ise yüzde 9 dolayında. Son seçimlerde meclis dışında kalan Hür Demokrat

Parti'nin (FDP) ise bu kez yüzde 7 oy alarak yüzde 5 barajını geçmesi bekleniyor.