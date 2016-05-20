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Dünya
Deutsche Welle

Sosyal Demokratlar Steinmeier'i istiyor

Yapılan bir ankete göre, Almanların çoğunluğu SPD'nin başbakan adayının Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier olmasından yana.

20 Mayıs 2016 15:12

Almanya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Merkel'in
yeniden aday olup olmayacağı sorusunun yanı sıra Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD)
başbakan adayının kim olacağı da merak konusu oluyor.

Alman birinci kanalı ARD tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, ankete
katılanların yüzde 58'i SPD'nin başbakan adayının şimdiki Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier olmasından yana. SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı
Sigamr Gabriel'i destekleyenlerin oranı yüzde 31'de kalırken, Avrupa Parlamentosu
Başkanı Martin Schulz'u SPD'nin başbakan adayı olarak görmek isteyenlerin oranı ise
yüzde 26.

Kamuoyu araştırma şirketi Infratest tarafından yaptırılan bir araştırma, son dönemde
anketlerde oy oranları düştüğü gözlenen SPD'nin seçmenlerin gözündeki desteğini
yeniden artırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Sosyal Demokrat Parti yüzde 21'lik oy oranına ulaşırken, Hristiyan
Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) toplamda
yüzde 32, Yeşiller ise yüzde 12 oy oranına sahip.

Son aket sonuçlarına göre sağ-popülist AfD partisi yüzde 15 oy alırken, Sol Parti'nin
oy oranı ise yüzde 9 dolayında. Son seçimlerde meclis dışında kalan Hür Demokrat
Parti'nin (FDP) ise bu kez yüzde 7 oy alarak yüzde 5 barajını geçmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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