Sosyal bilimler lisesi, imam hatipe dönüştürüldü; öğrenciler okulu paylaşamıyor!

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi’nin kız imam hatip lisesine dönüştürülmesi nedeniyle yaşanan gerilim tırmandı. Okulun üçüncü günü de eğitim yapılamadı. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin önceki gün erken gelip sınıflara oturmasının ardından, dün de imam hatip lisesi öğrencileri erken gelerek sınıfları doldurdu.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi’nin, 79 yatak kapasiteli pansiyonu ile birlikte Kız İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürülmesi velilerin ve öğrencilerin tepkisine neden oldu. Okulun, son sınıflar hariç 200 öğrencisinin, Barboros Anadolu Lisesi’ne taşınacağı açıklandı. Okul açılmadan bir hafta önce veliler konuyu idari mahkemeye taşırken, gerginlik sürüyor. İmam Hatip Lisesi öğrencileri dün erken saatlerde gelerek sınıflara otururken Sosyal Bilimler lisesi öğrencileri ise kantinde eylem yaptı.

Veliler de okulda öğrencilere destek verdi. Sosyal Bilimler Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Belma Öztürk, “Haziran ayında okulumuzun İmam hatip olacağı ve başka okulun altına sığınmacı gideceğimiz söylendi. Biz dün (önceki gün) erken geldik çocuklarımızı sınıflara soktuk. Bugün (dün) de onlar bizden önce sınıflara yerleşmiş, bizim çocuklar kantinin boşluğunda kaldı. İl ve ilçe milli eğitim müdürü ile kaymakam geldi. Çocuklara, ‘İçinizden bir kısmının geleceği yanar’ gibi şeyler söylendi. İdari mahkemenin kararını bekliyoruz. Bizim gitmemiz Barbaros Lisesi’ni de rahatsız etti. Yer açmak için sınıflar birleştirildiği için mevcutlar arttı” dedi.

Öğrencilerin eylemi üzerine Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Akçakoca Kaymakamı Mehmet Özer ve ilçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte giderek öğrencileri ikna etmeye çalıştı.

Yiğit şunları söyledi:

“İmam Hatip Lisesi ortaokul ve lise öğrencileri aynı binada eğitim görüyor ve sayıları 600’e yakın. Kapasite olarak yetersiz kalması nedeniyle öğrenci sayısı 158’e düşen sosyal bilimler lisesine, kız imam hatip öğrencilerini taşıma kararı aldık. Bu okuldaki öğrencileri de Barbaros Anadolu Lisesi’nin üst katına taşımaya karar verdik. Çocuklarla konuşarak ikna etmeye çalıştım. Onlara, ‘Derste olmanız gerekiyor, yoksa siz de biz de problem yaşarız’ dedim. Bu tehdit olarak algılanmış. Son kararımız; çocuklar tahsis edilen okullara gidecek.”

“Tehlikeli bir gerginlik var”

CHP’li Mahmut Tanal Akçakoca’da inceleme yaptıktan sonra, “İdari plansızlık nedeniyle İmam Hatip ve Sosyal Bilimler Lisesi velileri ile öğrencilerini karşı karşıya getiriyorlar. İmam Hatip lisesi üzerinden tartışma başlatmak için tezgâh kurmuşlar. Bu çocuklar birbirinin yüzüne nefretle bakıyorlar. Tehlikeli bir gerginlik var, beni korkuttu. Bir kıvılcım bekliyor millet. İki okulun öğrencilerini de velilerini de itidale davet ettim” dedi.