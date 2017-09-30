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Sosyal bilgiler öğretmeni kalbine yenildi

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Enez İlçesi'nde sosyal bilgiler öğretmeni 47 yaşındaki Volkan Ateş, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü

30 Eylül 2017 19:22

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Enez İlçesi\'nde sosyal bilgiler öğretmeni 47 yaşındaki Volkan Ateş, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Enez Atatürk Ortaokulu\'nda sosyal bilgiler öğretmeni Volkan Ateş, bu sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Enez Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Volkan Ateş\'in ölüm haberini alan öğretmen arkadaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.
1 GÜN ÖNCE KAN BAĞIŞLADI
Volkan Ateş\'in, dün görev yaptığı okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan bağışladığı ve öğrencilerine kan bağışının önemiyle ilgili bir sunum yaptığı ifade edildi.

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