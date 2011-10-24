-Sosyal ağlarda yardım seferberliği BURSA (A.A) - 24.10.2011 - Sosyal ağlar aracılığıyla Van'a yönelik yardım seferberliği oluştu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da buluşan binlerce kişi, Van için kenetlendi. Depremin yaşandığı bölgeye yardım çağrısı yapan birçok kişi, Van'a kıyafetin yanı sıra battaniye, uyku tulumu, bebek maması, katalitik soba, el feneri, pil gibi eşyaların gönderilmesi yolunda aracılık yapıyor. Van'daki çocukların bu dönemde daha fazla ihtiyaç duyacağı oyuncakların da gönderilmesini için seferber olunurken, sitede yardım kuruluşlarının ulaşım adresleri, telefonları da yer alıyor. Twitter'da çok sayıda sanatçı da Van'a destek konusunda oluşturulan seferberliğe destek veriyor.