Sosyal ağ profilinize şimdi de bankalar el attı!

T 24- Teknoloji ve internet sayesinde herkesin birbirine yakınlaştığı modern çağda Facebook, Twitter ya da Myspace gibi sosyal paylaşım platformlarında listenize eklediğiniz arkadaşlar, yaptığınız yorumlar, ya da blog’larda can sıkıntısından yazdığınız yazılar başınıza bela olabilir.



ABD’de internette yazdığınız yorumların ve arkadaşlarınızın listesini incelemek bankalar arasında yükselen bir trend haline geldi. Sosyal paylaşım siteleri sayesinde artık büyük şirketler ve bankalar sanal profillerinizi inceleyerek potansiyel müşterilerini seçiyor hatta kredi verirken riski minimuma indirmek için profilinizdeki bilgileri kullanıyor.



Kredi riski azaltılıyor



San Francisco şehrinde sosyal paylaşım platformlarını inceleyen Rapleaf, kişileri araştırıyor, profillerine girip, kişinin arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeleri inceliyor ve bir sosyal grafik ortaya koyuyor. Bu verilerden yola çıkarak kullanıcının neden hoşlanıp neden hoşlanmadığı, ne istediği ya da neyi iyi yaptığı sonuçları ortaya çıkıyor. Yapılan güncellemeler, bir haber sitesine yapılan yorum bile dikkate alınabiliyor.



İnternet üzerinden paylaşılan bilgilere ulaşarak kredi kartı dağıtan bankalar böylelikle ortaya çıkacak riski minimuma indirmeyi hedefliyor. Profilinizde bulunan arkadaşlarınızı inceleyen şirketler size daha kolay kredi verebiliyor ya da ek süreyi askıya alıyor. Sosyal paylaşım platformlarının incelenmesinin piyasaya büyük bir rahatlık getireceğini belirten ekonomi yazarı Ken Clark sistemin endüstriye yüzlerce milyon dolar kazandırabileceğini söylüyor.



Lending Club gibi birçok kredi şirketi birebir görüşmelerin ardından interneti kullanarak kişinin kimliğini inceliyor. Lending Club’ın yöneticilerinden Rob Garcia “Eğer bir kişinin Facebook profilinde yazdığı ev adresi ile kredi başvuru formunda yazdığı ev adresi uyuşmuyorsa bu kişiye olan güven baştan sarsılır” dedi.



Bankalar ve şirketler sanal profilleri inceleyerek ne kazanıyor?



1 - Elde edilen birinci avantaj kullanıcının profilinin incelenmesiyle potansiyel müşterinin hangi eğilimlerinin olduğu ve nelerden hoşlanıp hoşlanmadığının ortaya çıkması. Böylelikle kişinin yeni üründen hoşnut olmayacağını bile bile tanıtım yazısı ve reklamı göndermeye gerek kalmaz. Şirketler büyük bir yükü omuzlarından atar.



2-İkinci önemli getiri ise kişinin profilinde bulunan arkadaşlarını inceleyerek kredi verme işlemlerinin hızlanması ya da yavaşlatılması. Kişinin arkadaşları şirketin müşterisiyse ve ödemelerini düzenli olarak yapıyorsa, “Arkadaşı olduğu için o da ödemelerini aksatmadan yapar” yorumu yapılarak kredi veriliyor.