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Spor

Sosa, bonservisiyle birlikte Trabzonspor'da

Karadeniz ekibi, Arjantinli futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

15 Ocak 2018 20:06

Trabzonspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa’nın bonservisini Milan’dan aldığını resmen açıkladı.

Trabzonspor resmi internet sitesinden KAP’a yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa' nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir" denildi.

Bordo-mavililer, Jose Sosa'nın bonservisi için Milan 'a 3,4 milyon Euro ödeyecek. Oyuncu ise 6 aylık kiralama dönemi de dahil 3 yıl için Trabzonspor'dan 9,8 milyon Euro garanti ücret alacak.

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