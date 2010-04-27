Soruyu yanıtlayamayan öğrenciye iğneli ceza

T24 - Gaziantep’te ilköğretim okulunda sözleşmeli öğretmen M.A.Ç.'nin, sözlü sınavda sorunun yanıtını bilmeyen ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki B.K’nin kalçasına yorgan iğnesi batırarak cezalandırdığı iddia edildi. Öğretmen Ç.'nin sözleşmesi feshedilerek okuldan uzaklaştırıldı.



Merkez Şahinbey İlçesi’nde bir ilköğretim okulunda olay iddiaya göre şöyle gelişti:



İkinci sınıf öğrencisi B.K., iddiaya göre 22 Nisan’da çarpım cetvelinden kendisini sözlü sınav yapan sınıf öğretmeni 30 yaşındaki M.A.Ç.’nin iki sorusunu yanıtlayamadı. Bunun üzerine öğretmen, öğrenciyi arkadaşlarının gözü önünde kalçasına birkaç kez yorgan iğnesi batırarak cezalandırdı. Sözleşmeli öğretmen olan Ç.’nin aynı cezayı önceki günlerde başka öğrencilere de uyguladığı, sınıfta yaramazlık yapan ve konuşan öğrencilerin ağzına koli bantı yapıştırıp daha sonra bantı hızlı bir şekilde çektiği ileri sürüldü.





‘Bu nasıl öğretmen?’



B.K.’nin anneannesi 55 yaşındaki S.S., 22 Nisan günü torununun ağlayarak eve geldiğini belirterek, şunları anlattı:



“Okula gidip öğretmene neden böyle bir şey yaptığını sorduk. Sırıtarak, ‘Şaka yaptım’ dedi. Bunun üzerine idareye gittik. B.’nin sınıfının değiştirilmesini istedik. İdareciler ‘Gereğini yapacağız’ sözü verince, ‘Allahın’dan bulsun’ diyerek şikayetçi olmadık. Bu nasıl öğretmen anlayamadık. Aradan 5- 6 gün geçti. İğne izlerinin yeri hala duruyor.”



Olanları gözyaşları içinde anlatan B.K. de “Öğretmen son derste bana iğne batırdı, ben de ağlayınca okul çıkışı benim evime kadar takip etti. Eve girdiğimi görünce geriye döndü. Aynı şeyi başka arkadaşlarıma da yapmıştı” diye konuştu. B.’nin sınıf arkadaşı E.T, “Öğretmenimiz bunu bazen yapıyordu” diyerek olayı doğruladı.





Sözleşmesi iptal edildi



Okul Müdürü M.A., ailenin şikayeti üzerine olayı araştırdıklarını, durumu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdiklerini, söz konusu öğretmenin sözleşmesinin iptal edilerek okuldan uzaklaştırıldığını açıkladı.





Milli Eğitim Müdürü görevden alınmıştı



Gaziantep'te daha önce de Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şenyüz, ‘Gaziantepliler sanki karılarının üzerinden inmiyor’ açıklaması üzerine görevden alınmış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da öğrencilerin protokole çay servisi yapmasıyla Gaziantep yine gündeme gelmişti.





