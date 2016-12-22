Soruşturmadan: Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıda 'FETÖ' izi

Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, 15 Temmuz gecesi emniyet müdürlüğündeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen 'FETÖ' şüphelisi bekçi Nurettin Ç.’nin saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında nöbetçi olduğu belirlendi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Sürmene ilçesi’nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi emniyet müdürlüğündeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen 'FETÖ' şüphelisi bekçi Nurettin Ç.’nin, Fenerbahçe otobüsüne saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında nöbetçi olarak görev yaptığı belirlendi.

Ayrıca gece nöbetçi olan komiser ve emniyet müdürleri ile dosyaya bakan savcı ve hâkimin 'FETÖ' şüphelisi olması nedeniyle soruşturma bu yönde derinleştirildi.

Fenerbahçe otobüsüne av tüfeği ile yapılan saldırı sırasında bölgede görevli olan bekçi Nurettin Ç., nöbetçi komiser Hüseyin G., İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ., İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet E., dosyaya bakan Savcı Sait S., Hâkim İsa K. ve soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdai O. hakkında 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklu hâkim ve savcı meslekten ihraç edilmişti. Biri firarda 7’si tutuklu 8 kişi hakkındaki soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

1 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı

Rize deplasmanı dönüşünde Trabzon’un Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi’nde Fenerbahçe kafilesine yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda otobüs sürücüsü Ufuk Kıran yaralanmıştı.

Polisin başlattığı operasyon çerçevesinde olay yerine yakın dere yatağında bir av tüfeği bulunurken, olaya karıştığı iddiasıyla Emre A. ve Nihat S. isimli 2 akraba gözaltına alınmıştı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Emre A. ve Nihat S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, otobüs içinde bulunanların isimlerinin tespit edilerek ifadelerinin alınması istenmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı Aziz Yıldırım'a MİT dosyalarıyla tehdit etmişti

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef alan Rasim Ozan Kütahyalı, 15 Temmuz tarihinde Whatsapp'ta yapılan yazışmalarının devletin elinde olduğunu belirterek, "Aziz Yıldırım ve çetesi Fetöcülükten dolayı 2017’de cezaevine girecek!" diye konuştu.