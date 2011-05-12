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SORUŞTURMA İZNİ BELGESİ HAZIR DEĞİL  ANKARA (A.A)

12 Mayıs 2011 15:52

-SORUŞTURMA İZNİ BELGESİ HAZIR DEĞİL  ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturma izni belgesi, henüz hazırlanmadığı için bugün YÖK'e gönderilemeyecek.  YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın talebi üzerine evrakı elden almak için Ankara adliyesine giden hukuk müşavirine evrakın henüz hazırlanmadığı bilgisi verildi. Başsavcılık yetkililerinin, evrakın bugün hazır olmayacağı ve bu nedenle YÖK'e iletilemeyeceğini ilettikleri öğrenildi.  Öte yandan, YÖK Genel Kurulu'nun konuya ilişkin evrak gelir gelmez değerlendirme yaparak, izlenecek yol hakkında toplantı yapacağı bildirildi.

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