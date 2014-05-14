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Soruşturma başlatıldı ancak, gözaltına alınacak amirler de öldü!

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı: Olanlardan kimler sorumlu, vardiya amirinden tutun da şirket genel müdürü ve şirket sahibine kadar gider bu olay

14 Mayıs 2014 14:07

Soma’da meydana gelen maden faciasıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, “Soruşturma başlatıldı, ancak ilk etapta gözaltına alınacak amirler de işçilerle birlikte hayatını kaybetmiş durumda” dedi.

Durdu Kavak, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, henüz olayın yeni olduğunu ve soruşturmanın başında olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bize iletilen bilgilere göre olay trafo patlaması sonucu meydana geldi. Bize öyle bildirildi. Ancak olayın tam sebebi, soruşturmada ortaya çıkar. Gözaltı şimdilik yok. İlk etapta gözaltına alınacak, ifadesine başvurulacak sorumlu amirlerin de bir kısmı diğerleriyle birlikte ölmüş durumda. Soruşturma şöyle devam edecek; iş müfettişleri kusur durumunu ve sorumluları tespit edecek, tedbirlerde nerede sorun var, bunlardan kimler sorumlu, vardiya amirinden tutun da şirket genel müdürü ve şirket sahibine kadar gider bu olay. Müfettiş raporlarının sonucuna göre gözaltılar yapılır. Kusuru olanlar varsa tespit edilir. Kusuru varsa şirket sahibi de sorumlu olur. Ölü sayısı kesin olarak tespit edilmediği için bu konuda henüz bir şey söyleyemem.”

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