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Ekonomi

Soruşturma asıl Galatasaray'ı vurdu!

Şike soruşturmasının ardından dört büyük futbol kulübünün İMKB'deki hisselerinde yaşanan kayıplar, aradan 6 ay geçmesine rağmen telafi edilemedi.

02 Ocak 2012 02:00

T24 - Şike soruşturmasının ardından dört büyük futbol kulübünün İMKB'deki hisselerinde yaşanan kayıplar, aradan 6 ay geçmesine rağmen telafi edilemedi.


Soruşturma öncesine kıyasla Fenerbahçe'nin piyasa değeri yüzde 43, Beşiktaş'ın yüzde 35, Galatasaray'ın yüzde 56 ve Trabzonspor'un ise yüzde 36 düştü.


Soruşturmanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen aradan geçen sürede kayıplarını telafi etmek bir yana zararları daha da artan dört büyükler, kimi zaman piyasa değerlerinde yüzde 50'ye yakın kayıp yaşadı.


Kulüpler için olumlu sayılabilecek gelişmeler borsadaki yaraların sarılmasına yardımcı olurken, asıl dikkati çeken bu süreçte Galatasaray'ın yüzde 56'lık oranla Fenerbahçe'den bile daha çok zarara uğraması oldu.

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