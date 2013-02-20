'Sorunun çözümü için gerekli koşullar oluştu, bu fırsat kaçırılmamalı'

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Kürt sorununun çözümü için gerekli koşulların oluştuğunu belirterek “bu fırsat kaçırılmamalı” dedi.

New York Times sitesinde ve gazetenin küresel yayını olan International Herald Tribune tarafından yayınlanan mülakatta “Kadın, Kürt ve İyimser” olarak nitelenen Zana, geçen yılda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyareti eleştirenlere tepki göstererek “Eleştirirken bir alternatif önerilmeli ama onlar bunu yapmadılar” sözlerini kullandı.

Leyla Zana, “Bugün Türkiye’de iki taraftaki ölü sayısı, tüm toplumu yaralıyor. Bu ülkenin kaynakları, milyarlarca dolar, bu ihtilafta harcanıyor. Kürt sorununun çözümlenmesi için gerekli koşullar oluştu. Bu fırsat kaçırılmamalı” diye konuştu.

Verilen mücadelenin, sonuca ulaşmaya başladığını ifade eden Zana, “Bu iyidir ama yeterli değil. Türkler, Kürtleri yeni yeni anlamaya başladı. Ben, hem Türklere hem de Kürtlere inanıyorum” dedi.

Zana, Kürtlerin de bir statüyü istediklerini vurgularken de Kürtlerin her şeyden önce “kimliklerinin tanınması ve haklarına saygı gösterilmesini istediklerini” vurguladı, “Kürtler bir gün özgür olacak” sözlerini kullandı.

Bu arada, mülakata yer verildiği geniş haberde Zana’nın hayatına ilişkin ayrıntılarına yer verilirken 10 yıl cezaevinde kaldığının altı çizildi. Zana’nın yaşadığı tüm zorluklara rağmen Kürtlerin ve kadınların hakları için mücadele etme kararlılığını hiç kaybetmediğine dikkat çekildi