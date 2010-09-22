-SORUNLU VARLIKLARI KURTARMA PROGRAMI BAŞKANI İSTİFA ETTİ WASHINGTON (A.A) - 22.09.2010 - ABD'nin 700 milyar dolarlık Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programının (TARP) Başkanı Herbert Allison, görevinden istifa etti. Allison çalışma arkadaşlarına gönderdiği istifa mektubunda, kurtarma programının, ülkesindeki finansal durumun istikrara kavuşması hedefinde başarılı olduğunu kanıtladığını belirtti. ABD Başkanı Barack Obama'nın ekonomi baş danışmanı Lawrence Summers ise bu sabah görevini yıl sonunda bırakacağını açıklamıştı. Daha önce Beyaz Saray Bütçe Direktörü Peter Orszag ve Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Christina Romer görevlerinden ayrılmışlardı. TARP Başkanı Allison'ın da ayrılacağını açıklamasıyla birlikte Başkan Obama'nın ekonomi takımı son üç ayda dört büyük kayıp vermiş oldu.