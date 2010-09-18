Sorunlu kavşaklara gecikmeli onarım

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zaman içindeki nüfus artışı ve yapılaşmalar nedeniyle trafik sıkışıklığına neden olan sorunlu kavşakları yeniden düzenleniyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı, Florya Havuzlu, Çağlayan kavşaklarından sonra Ümraniye'deki Alemdağ Caddesi ile Şile bağlantı yolu Tepeüstü Ada Kavşağı'nın, Ümraniye, Dudullu, Çakmak ve Tepeüstü bölgelerinde yeni yapılan toplu konut projeleri ve alışveriş merkezleri sebebiyle yoğunlaştığı ve yolların trafiği taşıyamaz hale geldiği belirtildi.



Açıklamada, Belediyenin, Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, mevcut Ada Kavşağı bölgesinde, katlı kavşak yapılması planlandığı, sistemin genel olarak rahatlaması amacıyla Alemdağ Caddesi kavşak yaklaşım bölgesinde bir şerit arttırılacağı kaydedildi.



Alemdağ Caddesi, Ümraniye istikametinden gelen araçların yeni yapılacak alt geçit ve kavşak kolu ile Şile otoyoluna gidebileceği anlatılan açıklamada, aynı istikametten gelen ve Dudullu istikametine gitmek isteyen araçların da kesişmesiz ulaşabileceği ifade edildi.



Açıklamaya göre, Alemdağ Caddesi Dudullu'dan aksi istikamette gelen araçlar da kesişmesiz 2 şeritli olarak projelendirilen yol ile Şile Otoyolu Bağlantı Kavşağı'na ulaşabilecek. Araçlar yeni inşa edilecek kavşaktan yine kesintisiz olarak Ümraniye istikametine gidebilecek.



Ihlamurkuyu Mahallesi'ne ulaşımı rahatlatabilmek için Şile Bağlantı Yolu üzerinde kavşak kolu inşa edilecek. Ayrıca Ihlamurkuyu Mahallesi bölgesinde Fevzi Çakmak Caddesi ve Soner Sokak üzerinde yapılacak tek yön uygulamaları ile bu bölgenin ve bölgede bulunan İETT son duraklarına ulaşımın rahatlatılması sağlanacak.



Katlı kavşak için 817 metrekare köprü ve bin 200 metrekare duvar inşa edilecek, inşaatın trafiğe etkisi minimuma indirilerek, Ihlamurkuyu Mahallesi ile büyük alışveriş merkezleri arasında mevcut alt geçit genişliğinde yeni bir araç altgeçit yapılarak bu bölgenin de rahatlatılması sağlanacak.



Açıklamada, gelecek günlerde inşaatına başlanması planlanan katlı kavşağın, yıl sonunda tamamlanması hedeflendiği kaydedildi.





