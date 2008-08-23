'Sorun masadaki kişi sayısı'

Devlet Personel Başkanlığı, memur kesimiyle süren toplugörüşmeler kapsamında kurulan komisyona sunduğu önerilerde birçok tespitte bulundu. Devlet Personel Başkanlığı, bazı alanlarda ilerlemeler sağlanmakla birlikte, altı yıldır toplugörüşmelerden tarafların pek de memnun olmadığının görüldüğünü vurguladı. Başkanlık, raporunda, toplugörüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



Toplugörüşme toplantılarının içeriğinden çok formel yönü ağır basmaktadır.



Toplugörüşme masasının bugünkü yapısı, sonuç alıcı çalışmalar yapılması amacından uzak bir görünüm sergilemektedir.



Toplugörüşme tarafları toplantılara kalabalık heyetlerle katılmaktadır. Toplugörüşme masasında hem Kamu İşveren Kurulu tarafı hem de sendika ve konfederasyonlar tarafı 14’er kişi ile temsil ediliyor.



Her iki taraftan katılan teknik heyetler de eklendiğinde toplugörüşme toplantılarına 80 civarında kişinin katıldığı görülmektedir. Yetkili sendika ve konfederasyonların birbirleri arasındaki yetkiyi elde etme mücadelesi, sendikaların kendi iç yapılarındaki çekişme ve mücadeleler, toplugörüşme toplantılarını sonuç alıcı nitelikten uzaklaştırmaktadır.



Kamu İşveren Kurulu adına toplantılara katılan bazı kurum yöneticilerinin, toplugörüşme sürecinin tamamına iştirak etmeleri gerekmemektedir.



Toplugörüşme sürecinde bu kurumlar açısından ihtiyaç duyulacak bilgilerin yazılı olarak Kamu İşveren Kuruluna bildirilmesi yöntemi tercih edilebilir. Bu çerçevede toplugörüşme taraflarının temsilci sayıları azaltılabilir.



Takvim de değişmeli



Başkanlık, ayrıca toplugörüşme süreçlerinin tümünde genel görevli kuruluş Devlet Personel Başkanlığı olduğu için üye sayıları itibarıyla yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesi ve ilanının başkanlıkça yapılması, toplugörüşme toplantılarının başlangıcının 15 Mayıs ya da 1 Haziran olarak belirlenmesi ve buna bağlı olarak Yüksek İdari Kurul çalışmaları ile yetkili sendikaların belirlenmesi takviminin yeniden düzenlenmesi önerilerinde de bulundu. ‘Toplugörüşmelerin kapsamı’ başlığı altında sadece ‘kamu görevlilerinin mali hakları’ bulunduğu halde 2004 yılından beri toplugörüşmelerde mali haklar dışında kalan konuların da toplugörüşmelerde ele alındığına dikkati çeken başkanlık, mutabakata varılan konu başlıklarına ilişkin olarak da yıl içinde çalışmalar yapıldığını belirtti.



Memura enflasyon tarifesi



Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2009-2011 yıllarını kapsayan orta vadeli programı yayınladı. Ekonomi yönetimi bütçeyi bu programa göre karara bağlayacak. Programın kamu harcaması bölümünde ise başta memur maaşları olmak üzere pekçok konuda uygulanacak politikalar belirlenmiş durumda. Kamu kurumları bütçe sınırını dikkate alarak, belirlenen öncelikler çerçevesinde kaynak tahsisini gözden geçirecekler. Bu kapsamda önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler tasfiye edilecek. Kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik, verimlilik ve tasarrufu sağlamak üzere stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sistemi güçlendirilecek. Programa göre, kamu kesiminde ücret ve maaşlar hedeflenen enflasyon oranında artırılacak. Gerçekleşmenin, enflasyon hedefini aşması durumunda fark telafi edilecek. Bu da halen görüşmeleri süren memur maaşlarının yüzde 7.5’lik enflasyon oranında zam yapılmasının planlandığını ortaya koyuyor.



5+5 teklifi



Kamu-Sen, 2009 için 100+100 YTL taban aylığı ve yüzde 5+5 maaş artışı talep etmişti. Kamu personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin dengesizlikleri azaltıcı düzenlemeler yapılacak. Buradan gelecek yük, toplam harcamalarda ilave artışa neden olmayacak şekilde karşılanacak. Kamuda yeni personel istihdamına yönelik sınırlamalara devam edilecek.

Bütçeden kamu yatırımlarına ayrılacak kaynak artırılacak. Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, ilaç ve tedavi harcamalarını kontrol altında tutmaya yönelik tedbirler alınmaya devam edilecek.



