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Spor

'Sorun eksikler değil'

Luis Aragones, beraberliği eksikliklere bağlamadığını ve takımının ayağında top tutamadığını belirtti.

13 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones, beraberliği eksikliklere bağlamadığını ve takımının ayağında top tutamadığını belirtti.

Turkcell Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones, beraberliği eksikliklere bağlamadığını ve takımının ayağında top tutamadığını belirtti.

Luis Aragones, "Maçın başında avantaj bizdeydi. Golü de erken bulduk. Golden sonra paslarla daha fazla boşluk yaratabilirdik. Bu akşam top tutma tempomuzun son derece altındaydık. Topsuz hareketleri de iyi yapamadık. Kazansaydık lider olarak uyuyabilirdik. Sadece Türkiye'de değil, Dünya'da da herşey değişiyor. Son 4-5 haftada bazı şeyler netleşir. Diğer maçlara bakacağız artık. Takımım için bireysel bir şey söylemek istemiyorum. Genel olarak kötüydük. Sonuçta da böyle bir kayıp ortaya çıktı. Beraberliği bu eksiklere bağlayamayız. Kocaelispor önünde idmandaki en iyi 11'i sahaya sürdüm" dedi.

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