'Sorun çözülmezse prefabrikte eğitim vereceğiz'

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, bina sorunu çözülmez ise 2 yıl prefabrike dersliklerde eğitim vereceklerini söyledi.



Ardahan Ziraat Odası tarafından düzenlenen "Üniversite için çözüm arayışları" toplantısına Vali Selim Cebiroğlu, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ramazan Korkmaz, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Akdeniz, Emniyet Müdürü Kemal Sonunur ile sivil toplum örgüt temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.



Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının üniversite için ortak bir nokta bulmanın olduğunu belirterek, "Üniversitemiz için şu an en büyük sıkıntımız olan bina konusuna bir çözüm bulmak istiyoruz" diye konuştu.



Vali Cebiroğlu da son günlerde kendisinin üniversiteye bina vermek istemediği yönünde izlenimlerin olduğunu belirterek, "Bunlar doğru değil. Benim elimde olması gereken bir bina olup da vermemezlik gibi bir durumum olabilir mi? Ama sizin tespit ettiğiniz bir bina varsa, tespit edin gerekeni beraberce yapalım" diye konuştu.



Rektör Korkmaz ise kurumlar arasında çatışma yaşanmasını istemediğini ifade ederek, "Bizim amacımız Ardahan'a önümüzdeki yıl öğrenci getirmek. Bina konusunda somut bir şekilde destek çıkılmasını istiyoruz. Eğer bu konuda gelişme olmazsa 2 yıl biz prefabrikelerdeyiz" diye konuştu. Toplantıda, sivil toplum örgütü temsilcisinin uygun bina tespiti için

çalışma yapılması kararı alındı.

