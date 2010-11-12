-SORULARIN TÜMÜNÜ DOĞRU CEVAPLAYAN OLMADI ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - ÖSYM, KPSS Eğitim Bilimleri sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek 120 net yapan adayın bulunmadığını, en yüksek netin 111 olarak hesaplandığını, sınava giren 2 bin 718 adayın 100 ve üzeri net yaptığını bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 31 Ekim 2010 Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava 235 bin 134 adayın katıldığı belirtildi. Sınava katılım oranının yaklaşık yüzde 80 olarak hesaplandığı ifade edilen açıklamada, ''ÖSYM tarafından 5 Ekim 2010 tarihinde ve sonrasında kamuoyuna duyurulan sınav güvenlik tedbirlerinin bu sınavda da etkin ve başarılı biçimde uygulanması sonucunda sınav sorunsuz tamamlanmıştır'' denildi. Geçerli özel kimlik belgesi olmaksızın sınava girmek isteyen, kural dışı davranışlarıyla sınav düzenini bozan ve cevap kağıtları üzerinde kopya incelemesi yapan istatistiksel analiz çalışması sonucunda toplam 280 adayın sınavının, ÖSYM Yürütme Kurulu kararı ile iptal edildiği vurgulanan açıklamada, sınavı geçerli olan adayların, toplam 120 soruya verdikleri doğru ve yanlış cevaplardan hesaplanan net soru sayısı ortalamasının yaklaşık 65 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Bu sınavda tüm sorulara doğru cevap vererek 120 net yapan aday olmadığına işaret edilen açıklamada, en yüksek netin 111 olarak hesaplandığı, sınava giren 2 bin 718 adayın 100 ve üzerinde net yaptığı belirtildi.