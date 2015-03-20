Soruların sızdırıldığı YGS'de bir soru iptal edildi

1999'da o dönem tek aşamalı olan ÖSS’de soruları çalınan, 2001'de sınav sorularının şifreli olduğu ortaya çıkan ve son olarak da yargı kararına rağmen ÖSYM'nin soruların sadece yüzde 20’sini açıkladığı YGS sınavında bir sorunun iptal edildiği açıklandı.

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, YGS Türkçe sınavında bir soru Yönetim Kurulu kararıyla iptal edildi.

ÖSYM, soruların sızdırıldığı ve kopya iddialarının gündeme gelmesinin ardından sınavdan dört gün sonra sınav sonuçlarını internetten açıklamamıştı. ÖSYM'nin, sınav sonuçlarını açıklamasından bir gün önce ise sorular internetten yayınlanmıştı.