"Sorular kolaydı, bu sene 'full çekenlerin' sayısında rekora gidilebilir"

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS), LYS-1 Matematik sınavı dün gerçekleşti. Milliyet Gazetesi Eğitim Yazarı Abbas Güçlü, LYS'deki soruların önceki yıla nazaran daha kolay olduğunu söyledi. Güçlü adaylar arasında bu sene "Full çekenlerin sayısında rekora bile gidilebilir" ifadesini de kullandı. Bu sene öğrencilerin zamanı kullanmakda sorun yaşadığını da söyleyen Güçlü "Bu durum özellikle yapılıyor. Dolayısıyla, hızlı düşünüp, hızlı karar veren öğrenciler, diğer adaylara göre bir adım daha öne çıkabiliyorlar" şeklinde yazdı.

Abbas Güçlü'nün "Sorular zor değildi ama zaman yetmedi" başlığıyla yayımlanan ( 20 Haziran 2016) yazısı yazısı şöyle:

MEB, LYS sonuçları açıklandığında gururla fiyaka satabilir. Çünkü bu yıl, tüm testlerde Türkiye ortalaması artacak. Hatta full çekenlerin sayısında rekora bile gidilebilir...

Peki, bir anda ne oldu da böylesi bir başarıya imza atacağız?

LYS soruları, önceki gün de kolaydı, dün de. Muhtemelen haftaya da yine beklenenden kolay olacak. Ya da en azından beklendiği kadar zor olmayacak. Çünkü bu durum,Ankara’da birilerini rahatsız ediyordu.

Çok farklı eğitim kurumlarından gelen değerlendirmeler ve Twitter üzerinde yaptığımız ankette de gördük ki, dünkü Matematik ve Geometri soruları, önceki yıllarla kıyaslandığında, zorluk derecesi yüksek birkaç soru dışında, daha kolaydı.

Asıl sorun ise zamanın yetersizliğiydi.

Bu özellikle yapılıyor. Çünkü LYS benzeri sınavlar adayların sadece bilgisini değil, analiz, sentez ve düşünme hızını da ölçüyor. Dolayısıyla, hızlı düşünüp, hızlı karar veren öğrenciler, diğer adaylara göre bir adım daha öne çıkabiliyorlar.

Bu yıl, sanki hemen her testte full çeken aday sayında bir rekora imza atacağız.

Adayları, dershane, özel ders ve soru bankalarıyla öylesine dopingliyoruz ki, artık hiçbir soru onlara zor gelmiyor. Hele bir de bir-iki doz kolaylaştırıldığında, çok farklı tablolarla karşılaşabiliyoruz...

Bu arada yine çok sayıda aday, onca uyarıya rağmen kolunda saat, kulağında küpe, saçında toka, cebinde telefonla sınava gitti, tutanaklar tutuldu, sınava girildi ama risk henüz bitmiş değil.

ÖSYM, ne olur bu yıl da, bu adayların sınavını iptal etmesin. Unutkanlığın bedeli bu kadar ağır olmamalı!..

Sınav serisinin çoğu gitti, azı kaldı. Çok zor dönemlerden geçen adaylar, önümüzdeki hafta sonu derin bir oh çekip, üniversiteli olmanın keyfini yaşamaya bir adım daha yaklaşacaklar...

LYS konusunda aklınıza takılan soruları bize yazabilirsiniz..