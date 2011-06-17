Sorular çalınacak iddiası doğru çıktı

T24 - Devletin en üst düzeyinde görevli bir kişi, YÖK Başkanı’na, “LYS soruları çalınacak ve bir AK Parti milletvekilinin e-mail adresinden tüm Türkiye’ye dağıtılacak” ihbarı yaptı. YÖK Başkanı Özcan ihbarın ciddi olduğunu söyledi.



Bu ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ile ilgili, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı korkutan bir ihbar geldi.



Özcan’ın adını açıklamadığı, ancak devletin en üst düzeyindeki görevli bir kişi, YÖK Başkanı’na gelerek, “LYS sorularının ÖSYM’den çalınacağı ve bir Ak Parti milletvekilinin mail adresi üzerinden tüm Türkiye’ye dağıtılacağını” ihbar etti.



Dün yola çıkan soruları taşıyan TIR’lar ile ÖSYM binası ve soru kitapçıklarının saklandığı depolardaki güvenlik önlemleri artırıldı. YÖK, ÖSYM ve emniyet, sınav bitene kadar koordinasyon halinde çalışacak.





'BİLGİ ÇOK GÜVENİLİR BİR ŞAHIS KANALIYLA GELDİ'



Özcan, kendisini korkutan ihbar olayını şöyle anlattı:



“LYS sorularının dışarı çıkartılacağı ve bir Ak Parti milletvekilinin e-mail adresine yollanacağı ve ondan atılmış gibi bir izlenim yaratılacağı duyumları geldi. Bunları kimler yapar diye düşündüğümüzde herhalde Ak Parti’nin iyi durumda olmasını istemeyen kişiler yapar diye düşündük. Bu bizi panik durumuna getirdi. Derhal ne yapabiliriz, ne tedbir alabiliriz diye düşündük. Emniyete haber verdik, ‘Siz de bu meseleyi gayet iyi araştırın.”



“Sıkı güvenlik tedbirleri alın, ÖSYM’den kesinlikle bir bilgi sızmasın’ dedik. İnşallah böyle bir şey olmaz. Bu bilgi bize çok güvenilir bir şahıs kanalıyla geldi. Soruları taşıyan TIR’lar yola çıktı. Bütün çalışanlara dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an ÖSYM kapalı devrede. Onlara da çok dikkat ediyoruz. Soruların bizim bilmediğimiz yöntemlerle de dışarı çıkarılması mümkün olabilir. Çok korkutucu bir senaryo. İnşallah hiçbir şey olmayacak.”





ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ



ÖSYM, iddialarla ilgili olarak, sınavlar öncesinde bu tür duyumların alındığını söyledi.



Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



''ÖSYM, sınav güvenliğini en üst düzeyde tutmaya özen göstermektedir. Tüm sınavlarda olduğu gibi bu sınavlarda da gerek kurum içinde, gerek matbaada, gerekse de sınav evrakının Türkiye'nin dört bir yanına eriştirilmesi esnasında, emniyet birimleri ile işbirliği içinde, en üst seviyede güvenlik tedbirleri alınmıştır. Adayların bu türden iddialara itibar etmeden, sükunet içinde sınavlara katılmaları ve sadece bilgileri ile geleceklerine yön verme gayreti içinde olmaları tavsiye edilir.''





'İHBAR GERÇEK'



YÖK Başkanı Özcan, yaptığı açıklamada, ihbarın gerçek olduğunu söyledi ve ''Evet öyle bir ihbar geldi, ben de hemen hem size hem emniyete duyurdum ki hemen tedbir alsınlar diye. Eğer böyle bir şey sonradan gerçekleşirse kimse hiç kimseyi suçlamasın diye yaptım'' dedi.









