Soru önergesiyle ortaya çıkan gerçek

MHP İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın kamuya ait gayrimenkullerin ne kadara satıldığına ilişkin sorusuna, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın verdiği yanıt, Türkiye'nin en ucuz özelleştirmelerini de ortaya çıkardı.Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ'ye ait, Artvin-Murgul-Yeni Çarşı'da bulunan 96 metrekarelik bir arsa, 2004 yılında, bölgenin genç girişimcilerinden M. Hakan Kalyoncu'ya 14 dolara satıldı. Yine Hakan Kalyoncu tarafından, Artvin Murgul'da fiyatları 21 ile 120 dolar arasında değişen 10 arsa daha alındı.



MHP İstanbul Milletvekili Ümit Şafak, 2003 - 2008 yılları arasında hangi taşınmazların kimlere ve kaça satıldığını sordu. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, sorulara ayrıntılı yanıt verdi. Yanıtlar, "Taşınmaz Maliki Kuruluş", "Taşınmazın Bulunduğu Yer", "satılan taşınmaz sayısı ve Vasfı", "Yüzölçümü", "Satın Alan Şahıs- Firma" ve " Satış Bedeli" bölümlerle yanıt verdi.



Unakıtan'ın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak 2003 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında özelleştirme programına alınan kuruluşlara ait bin 155 taşınmazın açılan ihaleler sonucu özelleştirildi ve bu satışlardan toplam 1 milyar 724 milyon 841 bin 451 dolar (Yaklaşık 2. 7 milyar YTL) gelir elde edildi.



Ramlara göre, en yüksek meblağlı taşınmaz satışı Zorlu Yapı Yatırım A.Ş'ye yapıldı. İstanbul-Beşiklaş-Ortaköy'de bulunan 96 bin 505 metrekarelik bir arsa ve üzerindeki taşınmazlar, 2007 yılında Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.'ye 800 milyon dolara satıldı.



Satışlarda en ucuz arsanın ise 14 dolara satıldığını açıklayan Unakıtan, Karadeniz Bakır İşletmeleri'nin Artvin-Murgul-Yeni Çarşı'daki 96 metrekarelik bir arsayı 26 Kasım 2004 tarihinde 14 dolara M. Hakan Kalyoncu'ya sattığını belirtti.



Yalnızca Arvin'de değil, başka illerde de küçük özelleştirmeler yapıldı. Kütahya'da 1 arsadaki Et ve Balık Ürünleri AŞ'ye aik şirket hisseleri 35-55 dolar arasında satıldı. Unakıtan'ın ÖİB verilerine dayanak verdiği bilgilere göre 50 doların altında yapılan satışlardan bazıları şöyle:

- Artvin Karadeniz Bakır İşletmeleri, Murgul-Hahur'daki 346 metrekarelik arsa, 15 dolar.

- Artvin Karadeniz Bakır İşletmeleri, Murgul-Küre-Yeni Cami'deki 353 metrekarelik arsa 17 dolar.

- Artvin Karadeniz Bakır İşletmeleri, Murgul-Petek-Köyiçi'ndeki 263 metrekarelik arsa 21 dolar.

- Artvin Karadeniz Bakır İşletmeleri, Murgul-Petek-Köyiçi'ndeki 221 metrekarelik arsa 21 dolar.

- Kütahya Et ve Balık Ürünleri AŞ, 29 metrekare arsa hissesi, 35 dolar.

- Kütahya Et ve Balık Ürünleri AŞ,, 32 metrekare arsa hissesi, 35 dolar.

- Artvin Karadeniz Bakır İşletmeleri, Murgul-Yeni Zalsul'daki 200 metrekarelik arsa, 38 dolar.

- Artvin Karadeniz Bakır İşletmeleri, Murgul-Yeni Cami'deki 561 metrekaralik arsa 30 dolar.