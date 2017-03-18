Şortlu kadına tekme atan saldırganı serbest bırakan hâkim, 'FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul Maslak'ta bir otobüste hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nu ilk celsede serbest bırakan hâkim İbrahim Uyanık, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Çakıroğlu, çıktığı ilk mahkemede serbest bırakılmış, daha sonra savcının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan hâkim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda, 202 hâkim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. İhraç edilen 55 hâkim hakkında gözaltı kararı verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; şu ana kadar gözaltına alınan 26 isim arasında, şort giydiği için hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nu ilk celsede bırakan hâkim de bulunuyor.