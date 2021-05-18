Şort giydiği gerekçesiyle komşusunu darp ettiği öne sürülen Mahsun Tatar'ın yeniden gözaltına alındığı iddiası

Antalya'da üniversite öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu 'nu şortla çöp atmaya çıktığı için saçlarından sürükleyerek darp ettiği iddia edilen komşusu Mahsun Tatar 'ın bugün yeniden gözaltına alındığı öne sürüldü. T24'e ulaşan Tatar, gözaltına alınmadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Hürriyet ve Evrensel'in haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Mayıs sabaha karşı Elif Ülkü Eroğlu'nun darp edilmesine ilişkin zanlı Mahsun Tatar'ın yeniden gözaltına alındığı kaydedildi.

T24'e ulaşan Tatar ise gözaltına alınmadığını, soruşturma sürecinin devam ettiğini aktardı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuş, tartışmanın komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığı ve M.T. ile E.Ü.E. arasında arbede yaşandığı tespit edilmiştir. E.Ü.E'nin aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı belirlenmiştir" ifadesine yer vermişti.

Açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettirildiği bildirilmişti.