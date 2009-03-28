Soros'tan küresel çöküş uyarısı

Tek günlük zirveye 50 milyon TL masraf

George Soros, Times gazetesinde yayımlanan demecinde, küresel sistemin önemli bir sınavla karşı karşıya kaldığını belirterek, G20 zirvesinde, mevcut görüş ayrılıklarının giderilerek ortak bir yol bulunmaması halinde küresel bir çöküş yaşanabileceği uyarısında bulundu.Küresel sistemin düzelmesi için eski haline geri getirme girişimlerinin doğru olmayacağının altını çizen Soros, mutlaka reform yapılması gerektiğini kaydetti.Soros, acil önlemlerin alınması halinde bile durgunluğun uzun süreceğini, önlemin alınmaması halinde ise küresel çöküş yaşanabileceğini söyledi.