Soros: 'Hedge fonları 3'te 1 küçülecek'

Ünlü dolar milyarderi George Soros, küresel finansal krizin hedge fonların (yüksek riskli yatırım fonları) mevcut büyüklüğünü en az üçte birine kadar azaltacağını söyledi.



Dünyanın ilk hedge fon yöneticilerinden ve en iyilerinden biri olarak bilinen Soros, "Hedge fon endüstrisi bir krizden geçiyor. Tahminime göre, bu endüstrinin büyüklüğü üçte iki ya da yarısı arasında bir yere kadar küçülecek" dedi. Ekonominin istikrarı için düzenleyicilerin kredi piyasalarını denetlemesi gerektiğini vurgulayan Soros, "Para gibi krediyi de denetlemesiniz ve bu daha fazla denetleme gerektiriyor. Şüphesiz finans işleri geçmiş 25 yılda olduğu kadar karlı olmayacak" diye konuştu.