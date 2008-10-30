Soros: 'Hedge fonları 3'te 1 küçülecek'

Ünlü dolar milyarderi George Soros, küresel finansal krizin hedge
fonların (yüksek riskli yatırım fonları) mevcut büyüklüğünü en az üçte
birine kadar azaltacağını söyledi.
Dünyanın ilk hedge fon yöneticilerinden ve en iyilerinden biri olarak
bilinen Soros, "Hedge fon endüstrisi bir krizden geçiyor. Tahminime
göre, bu endüstrinin büyüklüğü üçte iki ya da yarısı arasında bir yere
kadar küçülecek" dedi. Ekonominin istikrarı için düzenleyicilerin kredi
piyasalarını denetlemesi gerektiğini vurgulayan Soros, "Para gibi
krediyi de denetlemesiniz ve bu daha fazla denetleme gerektiriyor.
Şüphesiz finans işleri geçmiş 25 yılda olduğu kadar karlı olmayacak"
diye konuştu.