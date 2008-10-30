T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Soros: 'Hedge fonları 3'te 1 küçülecek'

Ünlü dolar milyarderi George Soros, küresel finansal krizinin hedge fonlarını üçte bir oranında küçülteceğini söyledi.

30 Ekim 2008 02:00

Ünlü dolar milyarderi George Soros, küresel finansal krizin hedge fonların (yüksek riskli yatırım fonları) mevcut büyüklüğünü en az üçte birine kadar azaltacağını söyledi.

Dünyanın ilk hedge fon yöneticilerinden ve en iyilerinden biri olarak bilinen Soros, "Hedge fon endüstrisi bir krizden geçiyor. Tahminime göre, bu endüstrinin büyüklüğü üçte iki ya da yarısı arasında bir yere kadar küçülecek" dedi. Ekonominin istikrarı için düzenleyicilerin kredi piyasalarını denetlemesi gerektiğini vurgulayan Soros, "Para gibi krediyi de denetlemesiniz ve bu daha fazla denetleme gerektiriyor. Şüphesiz finans işleri geçmiş 25 yılda olduğu kadar karlı olmayacak" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24