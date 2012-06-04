Soros: Euro'yu kurtarmak için üç aylık zaman var

İtalya'da bir konferansta konuşan George Soros, bu ay yapılacak seçimlerde Yunanistan'da Avrupa Birliği tarafından dayatılan borç koşullarını kabul etmeye hazır bir hükümetin işbaşına geleceğine dair inancını vurguladı.

Güz döneminde Alman ekonomisinin zayıflayacağı öngörüsünde bulunan Soros, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daha fazla destek sunmasının zorlaşacağını belirtti.

"Liderlerin krizin doğasını" anlamadıklarını ifade eden Soros, borç seviyesine odaklanıldığını, oysa krizin daha çok "bankacılık ve rekabet gücü ile ilgili bir sorun" olduğunu vurguladı.

Soros, "Bu nedenle yanlış reçete uygulandı. Ekonomiyi daraltarak borç yükünü azaltamazsınız; tek çıkış yolu büyümekten geçer" dedi.

George Soros, konuşmasında Avrupa çapında uygulanan ve giderek daha fazla politikacı ve yorumcu tarafından sorgulanmaya başlanan kemer sıkma politikalarına gönderme yaptı.



Almanya zayıflıyor



Macar kökenli Amerikalı yatırımcı Soros, hükümetlerin gelirlerini artırarak borçlarını ödemelerini sağlayacak ekonomik büyümeyi teşvik politikaları olmazsa, euro'yu kurtarmak için zamanın giderek daraldığını belirtti.

Soros, "Yunan halkının AB'den çıkarılma korkusuyla, mevcut kurtarma paketinin koşullarına uymaya hazır bir koalisyon hükümetini küçük bir oy farkıyla da olsa seçeceğine inanıyorum" dedi.

Soros bunun ancak geçici bir nefes alma olanağı sağlayacağını, çünkü Alman halkının daha zayıf Avrupalı komşularına yardım konusunda daha az istekli hale geldiğini vurguladı.

Soros, "Kriz muhtemelen sonbaharda zirveye ulaşacak. O zamana kadar Alman ekonomisi de zayıflayacak ve Avrupa'da ek sorumluluk kabul etme konusunda, Başbakan Merkel'in Alman halkını ikna etmesi daha da zorlaşacaktır" dedi ve euro'yu kurtarmak için "üç aylık zaman var" derken bunu kastettiğini belirtti.

(BBC Türkçe)