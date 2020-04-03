Sörloth'un gönlü Real Madrid'de

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, her futbolcunun Real Madrid'de oynamak isteyeceğini belirterek, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var" dedi.



Trabzonspor formasıyla adeta yeniden doğan ve attığı 19 golle takımını liderliğe taşıyan Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'te yayım yapan TV2 kanalının canlı yayın konuğu oldu. Bordo-mavili takımda mutlu olduğunun altını çize Sörloth, adının anıldığı dev takımlarla ilgili de konuştu.

Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin transfer listesinde olmasına ilişkin değerlendirme yapan 24 yaşındaki forvet, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var.



Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un bordo-mavili takımla bir yıl daha kontratı bulunuyor.