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Politika

Sorgun Belediye Başkanı, vekil adaylığı için istifa etti

Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat)  YOZGAT’ın AK Partili Sorgun İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde milletvekilli aday adaylığı için görevinden istifa etti

26 Nisan 2018 20:37

Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat)  YOZGAT’ın AK Partili Sorgun İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, 24 Haziran\'da yapılacak olan seçimlerde milletvekilli aday adaylığı için görevinden istifa etti.
Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek makamında düzenlediği basın toplantısında, 3 dönemdir yürüttüğü ve çok sevdiği belediye başkanlık görevinden istifa ettiğini belirterek, “Allah razı olsun partim beni uygun gördü ve aday adayı olmamı istedi. İlçemizde 45 yıldır hiçbir belediye başkanı üst üste üçüncü kez belediye başkanı olarak seçilmiyordu” dedi.
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