-SORGULANIRKEN 3 POLİSİ ÖLDÜRDÜ BAĞDAT (A.A) - 08.05.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir tutukevinde sorgulama sırasında bir tutuklunun 3 polisi öldürdüğü bildirildi. Irak İçişleri Bakanlığından bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, olayın dün gece yapılan sorgulama sırasında Bakanlığa bağlı terörle mücadele biriminin yönetimindeki tutukevinde meydana geldiği belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, tutuklunun polislerden birinin tabancasını almayı başardığını ve 3 polisi öldürdüğünü söyledi. Yetkili, bu kişinin olayın ardından aynı silahla intihar ettiğini de ifade etti. Olayın, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra Irak'taki güvenlik önlemlerinin artırıldığı sırada meydana geldiğine dikkat çekildi.