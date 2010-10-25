-ŞORAY, ŞAM ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİNİN ONUR KONUĞU ŞAM (A.A) - 25.10.2010 - Türk sinemasında ''Sultan'' lakabıyla anılan Türkan Şoray, 18. Şam Uluslararası Film Festivaline katılacak. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Vehip Özdemir, festivalde Türkiye'nin ''onur konuğu'' olacağını belirterek, ''Festivalde Türkan Şoray, Suriyeli hayranlarıyla bulaşacak. Festivale son dönemde Arap dünyasında gösterilmeye başlayan bazı dizilerin oyuncuları da katılacak. Festivalde 13 Türk filmi gösterilecek. Festivalle ilgili etkinlik programımız önümüzdeki günlerde netleşecek'' dedi. Suriye'nin başkenti Şam'da 7-13 Kasım arasında düzenlenen film festivaline katılmak üzere Şam'a gelecek Şoray'ın, burada iki gün kalması bekleniyor. Festivalin açılışında hazır bulunacak Şoray'a, Suriye Kültür Bakanlığının bir plaket vermeyi planladığı ve Şam'ın tarihi ve kültürel mekanlarını kapsayan bir gezi programı hazırladığı belirtildi. Şoray'ın Suriyeli hayranlarıyla bir araya geleceği ve festivalde gösterilecek ''Selvi Boylum Al Yazmalım'' filmini hayranlarıyla birlikte izleyeceği kaydedildi. Festivale Arap dünyasında beğeniyle izlenen Türk dizilerinin bazı oyuncularının da katılması bekleniyor. Şam'a daveti planlanan oyuncularla temasların devam ettiği ve henüz festivale katılacak oyuncuların isimlerinin netleşmediği öğrenildi. -13 TÜRK FİLMİ GÖSTERİLECEK- Türkiye'nin ''onur konuğu'' olduğu 18. Şam Uluslararası Film Festivalinde 13 Türk filmi yer alıyor. Semih Kaplanoğlu'nun ödüllü filmi ''Bal'' ile açılacak festivalde gösterilecek filmler arasında ''Selvi Boylum Al Yazmalım'', ''Babam ve Oğlum'' ile Fatih Akın'ın ''Soul Kitchen'' (Ruh Mutfağı) filmleri bulunuyor. Bu filmlerin Arapça dublaj çalışmaları devam ediyor. Festivale katılmak üzere Türkiye'den sinema meslek birliklerini temsilen yaklaşık 20 kişilik grubun da Şam'a gelmesi bekleniyor. Türk sinemacılarının Suriyeli sinemacılarla bir araya geleceği ve ortak film yapımı dahil olmak üzere sinema alanında işbirliğinin ilk adımları olarak bir atölye çalışması yapacağı bildirildi. Ön hazırlıkların devam ettiği film festivaline 45 ülkeden çok sayıda filmin katılması bekleniyor. Film festivalinde film gösterimlerinin yanı sıra kısa film ve Arap filmleri dallarında yarışmalar da düzenlenecek.