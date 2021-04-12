Soprano Ice ile buz lazer epilasyon teknolojisi

Soprano Ice konusu ile ilgili olarak özellikle kadınların olmak üzere erkekler ile ortak sorunlarının başında kıl ve tüy sorunu gelmektedir. Dış görünüşüne ve bakımına önem veren kişiler kıllardan ve tüylerden hoşlanmazlar. Bunları geçici çözüm olarak jilet ve ağda gibi yöntemlerle temizlemektedir. Bu da hem ciltte tahrişe sebep teknolojisi olarak lazer sistemi oluşturulmuştur. Bu lazer sistemi ile geçici çözümler yerini kalıcı çözümlere bırakmıştır. Teknolojik gelişmeler her sektöre olumlu etkiler yarattığı gibi lazer epilasyona da sağladığı olumlu etkilerle soprano ice cihazının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Son teknolojiye göre üretilen bu cihaz, diğer lazer cihazlardan dalga boyu olarak daha hızı ile çalışırken, atım sayısı ile de fark yaratmaktadır. Ayrıca dalga boyu nedeniyle daha fazla alana ulaşım sağlanıyor olması, seans sürelerinin de azalmasını sağlamıştır.

Bunun yanında başlıklarının özel olmasından dolayı, önce soğuk işlem ve sonrasında ise yavaş yavaş ısıtma işlemi ile kılları kökünden yok etmektedir. Buz lazer olarak bilinen bu işlem, dünya genelinde oldukça yaygın olarak tercih edilmektedir. Türkiye'de başta İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyük şehirler olmakla birlikte, birçok güzellik merkezinde de artık buz lazer yöntemi tercih edilmektedir.

Soprano İce Platinum

Soprano ice yani buz lazer epilasyon, kendi içinde de iki farklı yönteme sahiptir. Daha zor kıllar için çözüm buz lazer Soprano Ice Platinum geçiyor. Etkileri bir hayli fazla olan bu uygulama, sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında daha fazla tercih ediliyor. Uygulama yaptıracaklara ayrıca şunu da söyleyelim ki, yaz aylarında hem ten renginde değişim olması ve hem de terlemenin daha fazla olmasından dolayı, lazer epilasyon yaptıracaklar için bu mevsimler, daha iyi sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Soprano ice seans süresini 20 dakikaya kadar düşürmüşken, en zorlu kıl alımlarında dahi 10-12 seansta işlem tamamlanmış oluyor.

6 farklı ten rengine uygun işlem yapabilen ve ayrıca kıllarda da sertlik ya da tüylere dahi temas edebilen güvenli yapısı sayesinde, kılların vücudunuzdan tamamı ile alınmasını sağlıyor. Oldukça güvenli ve hassas işlemler yapan bu cihaz, tüm vücut için uygun olduğu gibi, yüz gibi hassas alanlarda da kullanılıyor ve kesin sonuçlar veriyor. Bölgesel lazer epilasyon yaptırmak isteyenlerin de tercihi olan buz lazer, kılları önce dondurma, sonrasında ise yavaş yavaş ısıtma üzerine çalışmaktadır. Yüksek atım sayesinde ve dalga boyunun da fazla olmasından dolayı, tüm kılların köküne inmektedir.

Soprano İce Avantajları

Açık ve koyu tenli kişilerde derin kıl köklerine kadar inerek kılları yok eden bir lazer sistemidir. Bu lazer sistemi, tüm Dünya’da kabul görmüş doktorlar tarafından alanının öncüsü kabul edilmektedir. Bu yöntem ile doktorlar hastalarına bütün lazer yöntemlerini tek bir cihazla yani soprano ice cihazı ile kolayca uygulayabilmektedir. Geniş alanlarda kolayca uygulanabilen bu yöntem, zamandan tasarruf edilmesini de sağlamaktadır. Kıl ve tüy sorunu yaşayan herkese bu lazer yöntemi uygulanabilmektedir. Lazer ile epilasyonu genellikle kadınların yaptırdığı bilinmesine rağmen erkeklerinde birçoğu tarafından tercih edilen bir yöntemdir.

Nasıl Buz Lazer Epilasyon Yaptırılır?

Öncelikle hasta ön görüşmeye gelir ve bu ön görüşme gününde herhangi bir epilasyon işlemi yapılmaz. Uzman doktor hastanın lazer yapılacak bölgelerinde kapsamlı bir tarama yaparak kıl köklerini tespit eder ve kaç seans uygulanması gerektiğine ve günlerine karar verir. Hastaya gelmeden önce kıllarını jiletle alması söylenir. Böylece uygulama esnasında zamandan tasarruf sağlanmaktadır. İşlemlerin günleri ve seansları belirlendikten sonra uygulama aşamasına geçilir. Soğutma sistemi kullanıldığı için işlem esnasında hasta hiçbir şekilde ağrı veya acı hissetmez.

Ağrısız bir şekilde seanslar uygulanır ve her seans buz lazer epilasyon sisteminin uygulandığı bölgeye yumuşatıcı ve yatıştırıcı krem sürülür. Bu krem sayesinde vücudun tahriş olması engellenerek yumuşaması sağlanır. Genellikle 3 veya 5 seans sonrasında kalıcı çözümler gözle görülür hale gelir ve hatta birçok kişi de artık kıl alım işlemi de tamamlanmış olur.

Buz Lazer Neden Tercih Ediliyor?

Özellikle son yıllarda teknoloji ile birlikte birçok lazer epilasyon merkezinin kurulması ve birçok kadının buradan hizmet alarak istenmeyen tüylerinden ve güzel bir cilde kavuşmaları nedeni ile biz sizlere tüm bunların üst teknolojisi olan buz lazeri öneriyoruz. Buz lazer yaptıranların tamamının memnun kaldığı bu yöntemde, vücutta hormon sorunları olmaması durumunda, yeniden kıl çıkma durumları da olmamaktadır.