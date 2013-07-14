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'Sopalı esnaf' eylemcilere ve gazetecilere saldırdı

Taksim'de TMMOB yasasını ve Gezi Parkı olaylarını protesto eden gruplara ellerinde sopa olan ve esnaf olduğu belirtilen kişiler saldırdı. Saldırıdan gazeteciler de payını aldı

14 Temmuz 2013 00:54

Geçen hafta düzenlenen Gezi Parkı gösterileri sırasında eylemcilere saldıran ve Talimhane'de esnaf olduğu öğrenilen "palalı saldırgan" Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Taksim esnafından olduğu belirtilen sopalı kişiler, bugün de göstericilere yönelik yaptığı saldırılarla gündeme geldi.

Taksim Dayanışmas ve Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği'nin (TMMOB) çağrılarıyla İstiklal Caddesi'nde toplanan gruba polis bu akşam da müdahale etti. Müdahaleler sırasında ara sokaklara dağılan göstericilere ve gazetecilere bu kez de ellerinde sopa olan ve esnaf olduğu belirtilen kişiler saldırdı.

İstiklal Caddesi'ne açılan bazı ara sokaklarda göstericiler ile esnaf arasında gergin anlar yaşandı. Bazı esnafların ellerinde sopalarla dükkanlarının önüne çıkıp göstericilere müdahale ettikleri görüldü. Göstericiler de bu kişilere tepki göstererek karşılık verdiler.

 

Gazetecileri darp ettiler

 

Ayhan Işık Sokak’ta iki kafeteryanın sahipleri ile çalışanları, polisten kaçarken sokağa giren eylemcilere tepki gösterdi. Burada arbede yaşandı.  Gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan grup, sinkaflı küfürler ederek gazetecileri darp etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis gruba müdahale etti. Olayın duyulmasından sonra kalabalık bir eylemci grup Ayhan Işık Sokak'a girdi.

 

Öğretim üyesine yaka paça gözaltı

 

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Osman Erden bu akşam İstiklal Caddesi 'nde yaka paça gözaltına alındı. Yrd. Doç. Dr. Erden'in ağız kısmının kan içinde olduğu dikkat çekti.

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'Silah sesi' iddiası

 

Bu sırada sokaktan 2-3 el silah sesi duyuldu. Silah sesi ve yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi alınamadı.

 

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