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Bilim / Teknoloji

Sony’nin giyilebilir kamerası gün ışığına çıktı

Yüksek kalitede video kaydedebilen Sony’nin giyilebilir kamerasının satış fiyatı ve çıkış tarihi ise şu an için belli değil

28 Haziran 2012 21:02

Sony, özellikle ekstrem sporlarla ilgilenen kullanıcılar için tasarladığı giyilebilir kamerasına ait detayları ve fotoğrafları kendi blogu üzerinden paylaştı. 

Suya ve darbelere karşı dayanıklı olacağı belirtilen kameranın, oldukça hafif bir kasa yapısına sahip olacağı söylendi. Sony’nin giyilebilir kamerasında Carl-Zeiss’ın görüntü sabitleme özelliğinin haricinde ultra geniş açılı Vario Tessar objektif ve düşük ışık koşulları altında daha grensiz sonuçlar elde etmek için Exmor R sensör kullanıldi. 
 
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